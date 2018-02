Jobim diz que estuda com TSE atuação de tropas no Rio O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que está sendo estudado com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o emprego de tropas militares no Rio, para as eleições municipais. Ele disse que já recebeu o pedido e que já teve uma primeira reunião com o TSE. Jobim lembrou que essa será uma operação diferente das que executadas anteriormente. Em eleições anteriores, as Forças Armadas eram convocadas para resguardar o processo eleitoral, no dia da eleição, e agora estão sendo solicitadas antes do pleito. Segundo o ministro, não há uma definição de datas para o deslocamento das tropas, mas disse que isso ocorrerá "o quando antes possível". Antes disso, lembrou, o TRE precisa definir os locais para o deslocamento. "Não cabe às Forças Armadas dizer onde é preciso que o Exército esteja. Quando estiver definido poderá ser acertado o número de militares a ser empregado nesse trabalho", afirmou Jobim. Ele advertiu, no entanto, que as Forças Armadas não vão "ciceronear" candidatos nas favelas do Rio. "Isso é problema do candidato. É problema dele. "Não damos segurança para candidato", ressaltou, numa referência à dificuldade dos candidatos em entrar nas favelas para fazer campanha.