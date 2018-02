Jobim discute com TSE uso de tropas do Exército no Rio

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou nesta quinta-feira, 28, que, somente na segunda-feira, irá se reunir com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para discutir a forma de emprego das tropas do Exército, no Rio de Janeiro, durante o período eleitoral. Segundo o ministro, é preciso definir primeiro qual será a forma operacional das tropas. Jobim lembrou que as Forças Armadas já estão acostumadas a fazer esse trabalho de assegurar o procedimento eleitoral.