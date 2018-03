Jobim deve visitar unidades militares nos EUA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro da Defesa, Nelson Jobim, a viajar aos Estados Unidos a partir de amanhã para realizar visitas até o fim do mês a instalações militares. No Estado de Nevada, Jobim conhecerá a Base Aérea de Nellis e, no Estado da Flórida, visitará o Comando Sul (SOUTHCOM), o Comando de Operações Especiais e a Joint Inter-Agency Task-Force. O despacho presidencial autorizando o afastamento de Jobim do País está na edição de hoje do "Diário Oficial da União". O jornal publica também autorização de Lula para o ministro das Comunicações, Hélio Costa, tirar férias até o próximo dia 26. Costa embarcou ontem para a Argentina e deverá retornar ao trabalho na segunda-feira. O início das férias do ministro das Comunicações estava previsto para o sábado passado, mas, nesse dia, ele teve que participar, como mediador, de reunião entre dirigentes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e representantes dos funcionários, na qual a paralisação foi encerrada.