Jobim deve se encontrar com presidente da França

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, irá viajar para a França, onde se encontrará com o presidente local, Nicolas Sarkozy, e com autoridades na área da Defesa. A turnê européia do ministro também tem como destino Moscou, na Rússia, onde participará de audiência com autoridades do setor de Defesa. Além de Jobim, o Diário Oficial da União de hoje traz publicados despachos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizando Jobim e o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, a viajarem para o exterior. Bernardo irá ao Chile, entre os dias 28 e 31 deste mês, para participar do 20º Seminário Regional de Política Fiscal, em Santiago.