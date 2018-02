Jobim critica PT que, em 2000, foi contra texto da LRF Em evento para celebrar os dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o ministro da Defesa, Nelson Jobim, não poupou críticas ao comportamento do PT durante o processo de aprovação da LRF, em 2000. Segundo ele, o partido foi contra o conteúdo do texto enviado ao Congresso, bem como um de seus integrantes, o depois ministro da Fazenda, Antonio Palocci. "O PT foi contra o texto, Palocci também foi. Está vendo como é bom ter memória?" De acordo com o ministro, é importante rever os erros do passado no presente para que não se cometam os mesmos erros no futuro.