Jobim: crise faz Exército selecionar 50% menos recrutas

Em sua palestra durante abertura do Nordeste Invest 2009, na capital alagoana, para empresários e três governadores da região, Jobim comentou o marco regulatório do sistema aéreo brasileira e defendeu a regionalização da aviação civil para resolver o problema da demora do tempo de voo nos Estados nordestinos. Além disso, ele defendeu incentivos fiscais para aumentar a malha aeroviária no Nordeste, já que a maioria das operações parte das regiões Sul e Sudeste do País.

Para o ministro, o setor da aviação civil tem que continuar sendo controlado pelo governo, sob pena de não atender de forma satisfatória a todos os passageiros. "Não se trata aqui de uma questão ideológica, mas de uma liberdade vigiada, caso contrário o mercado ficará sempre desequilibrado", afirmou o ministro. Segundo ele, a crise já reduziu a movimentação de passageiros nos primeiros meses do ano.