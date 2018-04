Jobim conversa com chefe do Exército sobre críticas Informado sobre resistências à Estratégia Nacional de Defesa na alta cúpula do Exército, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, telefonou ontem ao comandante da Força, general Enzo Martins Peri, que participava da reunião com generais, para saber da extensão das críticas e de seu alcance na caserna. Na conversa, Enzo tranquilizou Jobim e disse que os documentos com críticas apresentados por três generais de Exército, como revelou o Estado, são pessoais. Segundo ele, as críticas são pontuais e foram apresentadas aos demais generais com objetivo de deixar registrados seus pontos de vista. Dois dos três generais que se manifestaram ontem sobre a Estratégia de Defesa, formulada pelo próprio Jobim, estão deixando o serviço ativo no dia 31. Algumas das críticas passam pelo que chamam de temor de politização das Forças Armadas. Eles protestam contra o fato de que os militares poderão ser ainda ?mais afastados dos círculos decisórios?. Nos documentos, deixam clara ainda a insatisfação com a parte que coube ao Exército no plano de Defesa, que ?evidencia uma desproporção no que tange aos objetivos das Forças Armadas?. Para os generais, não está previsto para o Exército ?nenhum projeto de modernidade, ao contrário do que ocorre em relação à Marinha e à Força Aérea?. Os militares condenam ainda o artigo do plano de Defesa que unifica as compras do ministério. Um dos documentos cita que essa centralização permite ?a introdução de idiossincrasias típicas da administração civil, como a corrupção e o tráfico de influência?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.