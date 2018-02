Jobim confirma convite para Genoino ser seu assessor

O ministro disse que ficou de conversar com o parlamentar em fevereiro sobre o convite e disse que sua intenção é "colar" no deputado federal. O parlamentar, que renunciou à presidência do PT em 2005 após escândalo do mensalão, não foi eleito em 2010 para um novo mandato, estando na segunda suplência. Ele chegou a ser cotado para a pasta da Defesa em 2002 e teve destaque na atual legislatura na elaboração do projeto que institui a Comissão da Verdade, tema sobre o qual Jobim tratou na entrevista. O ministro posicionou-se a favor da proposta e disse que ela teve "absoluto apoio" do Ministério da Defesa.

Jobim lembrou que o projeto criou "uma divergência" com o ex-secretário de Direitos Humanos Paulo Vanucchi, mas ressaltou que a questão já foi contornada. "Esse projeto se encontra no Congresso Nacional e não há nenhuma divergência com a secretária atual dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, já que ela conhece muito bem o projeto e temos uma excelente relação", disse. Em cerimônia de transferência de cargo, na segunda-feira, a nova secretária marcou diferença em relação ao seu antecessor, evitando entrar em embate com o Ministério da Defesa.