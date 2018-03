Jobim concede medalha inédita a Genoino

"Nós estamos todos olhando para frente, ou seja, o que nós estamos querendo fazer e que o Brasil deseja fazer é grande ajuste de contas com o seu futuro. O Brasil não quer retaliar seu passado", disse Jobim, acrescentando que a escolha de Genoino foi pessoal e que não houve objeções.

A Medalha da Vitória foi entregue ao todo a 284 personalidades e instituições, entre eles seis ministros. Genoino não estava na lista resumida de agraciados. O ex-deputado disse que tem "relação muito tranquila e democrática com as Forças Armadas". "Olha, já tem acontecido tanta coisa na minha vida e na história do Brasil que a gente só tem que acreditar no Brasil e no futuro, porque muita coisa surpreendente vem acontecendo positivamente".

Segundo o ministério, a comenda também seria dada a pessoas que participaram de conflitos internacionais na defesa dos interesses do País, pessoas que integraram missões de paz e outras personalidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.