Jobim chama demitidos da Infraero de 'jabutis no galho' O ministro da Defesa, Nelson Jobim, chamou hoje os funcionários com cargo de confiança da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) demitidos por sua ordem de "jabutis no galho". "Se está lá é porque alguém botou, porque jabuti não sobe em árvore", afirmou em evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), na capital paulista. "Alguns (desses funcionários) não sabíamos quem eram. Só ficamos sabendo depois da demissão."