Jobim busca apoio a projeto que fortalece ministério

Previsto na Estratégia Nacional de Defesa, o Estado-Maior seria chefiado por um general de último posto subordinado diretamente ao ministro da Defesa. O projeto de lei foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional no final do ano passado e o ministro da Defesa vai conversar com os parlamentares para que o projeto seja apreciado em regime de urgência, para ser aprovado antes das eleições.

Na conversa com os parlamentares amanhã, o ministro Jobim vai explicar que o Estado-Maior tem como objetivo a unificação doutrinária, estratégica e operacional das três Forças, afirmando ainda que essa é uma das principais modificações legislativas da Estratégia Nacional de Defesa. Caso os parlamentares atendam a solicitação de o texto ser apreciado em regime de urgência, isso dispensaria a passagem do projeto pelas comissões da Câmara antes da votação em plenário.