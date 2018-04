Jobim assina acordo na África O ministro da Defesa, Nelson Jobim, assinou domingo, em São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África, um acordo de cooperação estratégica. Os termos do compromisso não foram revelados. O arquipélago, ex-colônia portuguesa de 157 mil habitantes, ocupa uma posição privilegiada para vigilância oceânica. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos investiu US$ 18 milhões na construção de um centro de monitoramento eletrônico. Outras dotações serão designadas até a conclusão do projeto, prevista para 2010. Esse ano já estará funcionando um radar digital de curto alcance, para operar na faixa de 25 quilômetros. O equipamento será integrado a uma rede de rastreamento, com capacidade para monitorar sinais emitidos em um limite 10 vezes maior. Jobim deixou as ilhas ontem. Antes de retornar ao Brasil assistiu, na África do Sul, ao teste do míssil Darter, de combate aéreo, que está sendo desenvolvido em parceria por agências oficiais de pesquisa e empresas especializadas. Foi um sucesso.