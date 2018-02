Jobim agora marca data: crise aérea termina em 15 de março O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou nesta quarta-feira o dia em que a crise no setor aéreo, que já perdura há mais de um ano, vai terminar: 15 de março de 2008. Jobim, que já estimara o fim da crise para março, quando espera que as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo surtirão efeito, agora determinou o dia exato. "A partir de 15 de março, quando se encerra o período de alta, os problemas estarão resolvidos", disse Jobim a jornalistas ao deixar audiência na Câmara dos Deputados. Questionado se o anúncio significava problemas para os passageiros na alta estação, respondeu: "A partir de dezembro, podemos ter problemas de conforto, mas de segurança não, isso já está resolvido." Criticado na manhã de quarta-feira pelo presidente demissionário da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, Jobim evitou polemizar, mas não deixou de destinar algumas farpas ao ex-dirigente. "O senhor Milton Zuanazzi disse que não gosta de trabalhar comigo e efetivamente não vai, porque nosso trinômio é segurança, regularidade e pontualidade. E se não servia esse método, então viramos a página", disse Jobim. "Vamos agora recompor a Anac e a efetiva articulação entre os três pilares do sistema, Decea, Infraero e Anac", completou o ministro. Zuanazzi confirmou nesta manhã que deixa a presidência da Anac.