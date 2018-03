Jobim admite desatenção sobre arquivos da ditadura O ministro da Defesa, Nelson Jobim, admitiu que houve desatenção, inclusive dele próprio, na análise do conteúdo dos documentos secretos da Aeronáutica, entregues ao Arquivo Nacional no início do mês passado. Em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, Jobim negou que a Aeronáutica tenha sonegado a entrega dos seus documentos secretos, como tinha sido solicitado em 2006 pela Casa Civil. O ministro lembrou que poucos dias depois desse pedido a Aeronáutica informou oficialmente à Casa Civil que dispunha de documentos.