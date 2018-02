Joaquim Barbosa proclama resultado do novo julgamento O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, reabriu no final da tarde desta quarta-feira, 18, a sessão de julgamento dos recursos do processo do mensalão. O Barbosa proclamou a decisão que, antes do intervalo, admitiu os chamados embargos infringentes a partir do voto de minerva dado pelo ministro Celso de Mello. O STF agora deve discutir outras questões do processo.