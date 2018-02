Joaquim Barbosa chama de 'lenda urbana' suspeita de fraude nas eleições 2014

São Paulo - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa classificou nesta quarta-feira, 11, de "lenda urbana" as suposições de que houve fraude nas urnas eletrônicas na reeleição da presidente da República, Dilma Rousseff, em 2014. "Isso não passa de lenda urbana", disse Barbosa, ao participar do 10º Siac - Seminário Internacional da Acrefi.

"A mesma urna que elegeu a senhora Dilma Rousseff elege o senhor Aécio Neves, Geraldo Alckmin e os parlamentares por todo o País", afirmou o ex-ministro do STF, acrescentando que ele próprio serviu à Justiça Eleitoral por três anos e nunca presenciou um ato fraudulento em qualquer urna eletrônica. De acordo com ele, os questionamentos feitos às urnas eletrônicas ocorrem mais na internet e são irresponsáveis. Na visão do ex-ministro, a urna eletrônica foi um grande avanço da Justiça Eleitoral e evita manipulação dos resultados.

Para ele, o que há no Brasil, no âmbito eleitoral, é uma preocupação generalizada com a forma de financiamento das campanhas eleitorais. Segundo Barbosa, nenhuma empresa contribui com campanhas eleitorais por altruísmo, "há sempre interesse por trás". Ele elogiou a extinção do financiamento do privado de campanha, decisão tomada pelo STF em setembro.