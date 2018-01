Joãosinho Trinta quer promover Roseana Sarney com samba-enredo O carnavalesco Joãsinho Trinta, da Escola de Samba Grande Rio, de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, revelou hoje que o enredo da agremiação no próximo desfile do Grupo Especial, Os Papagaios Amarelos nas Terras Encantadas do Maranhão, vai promover a candidatura da governadora Roseana Sarney à presidência da República. "A política não é minha avenida, mas, com a Roseana, eu subo em palanque", afirmou Trinta, que é maranhense e amigo da família Sarney. "Em 1997, quando ela ainda era candidata à reeleição como governadora, tive a intuição de que ela seria presidente e achei ótimo." Joãosinho Trinta nega ter criado o enredo com vistas à candidatura de Roseana e que esteja recebendo verba para o desfile. "Só apoio institucional", afirma ele. Para aumentar a mistura política, a Grande Rio recebe apoio integral do prefeito de Caxias, José Camilo Zito dos Santos, do PSBD, que postula a candidatura ao governo do Estado do Rio. "Ele colabora não só com a escola, mas também com o meu projeto Do Lixo às Flores, que pretende transformar um aterro sanitário da cidade em plantação de flores para exportação." Esta é a segunda vez que Joãozinho Trinta faz um desfile sobre o Maranhão. O Estado onde nasceu foi seu primeiro enredo, em 1974, para o Salgueiro. Agora, ele vai misturar "a história e as estórias" de lá e, embora não cite a governadora ou sua família nem espere sua presença no desfile, que ocorre no domingo, espera "que o enredo ajude a campanha de Roseana". Segundo ele, "o terceiro milênio será governado pelas mulheres, que têm mais sensibilidade que os homens e, por terem a capacidade de gerar e amamentar uma criança, não têm tempo de fazer guerras."