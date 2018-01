João Paulo vai se entregar espontaneamente, diz defesa Um dos advogados do deputado João Paulo Cunha (PT-SP) informou nesta terça-feira, 7, que o parlamentar vai se entregar espontaneamente à Polícia Federal (PF) assim que o mandato de prisão for expedido. Cunha foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato no processo do mensalão e teve sua prisão autorizada nesta segunda-feira, 6, após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, negar os recursos do parlamentar no caso.