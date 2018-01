João Paulo diz que réus foram condenados sem provas Ex-presidente da Câmara dos Deputados e condenado no processo do mensalão, o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) afirmou, na tarde desta quarta-feira, 11, que os réus da ação "foram condenados sem provas e contra as provas". "Venho à tribuna prestar contas aos senhores e aos eleitores", disse João Paulo. "Fiz opção pelo silêncio porque aproxima a gente da gente mesmo", emendou.