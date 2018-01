João Paulo diz que processo do mensalão o 'atormenta' Em seu primeiro discurso após ser eleito para comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) fez questão de mencionar o tema do mensalão. Ele é réu no processo em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o suposto esquema de pagamento de mesada a parlamentares no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.