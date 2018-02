João Paulo Cunha vota sozinho em eleição interna do PT Condenado no julgamento do mensalão, o deputado federal João Paulo Cunha chegou sozinho para votar na manhã deste domingo, 10, em Osasco, no Processo de Eleição Direta (PED) do PT, que definirá a nova direção do partido nas executivas municipal, estadual e nacional em São Paulo.