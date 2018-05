João Lyra elogia Campos ao ser empossado em PE

No discurso, elogiou seguidas vezes o governador e sua gestão e frisou: "meu encontro político com Eduardo Campos nada tem de passageiro; é firmado a partir de raízes profundas". Estas raízes foram criadas por seu pai João Lyra Filho e pelo avô de Campos, o ex-governador Miguel Arraes, em 1959, quando ambos se uniram para criar uma frente popular para disputar as prefeituras do Recife (Arraes) e de Caruaru (terra da família Lyra).

O novo governador fez homenagens ao irmão, o ex-ministro Fernando Lyra, e aos políticos que se uniram pela redemocratização do País. E disse que seus compromissos no governo de nove meses que tem pela frente serão: levar o Porto Digital - centro de tecnologia e inovação - para o interior do Estado, trabalhar pela microempresa e buscar soluções para o semiárido.

"O governador Eduardo Campos demonstrou durante esses sete anos de governo sua capacidade de comando, sensibilidade social e perfil inovador", afirmou. "Chego com a vontade de ir além. Com os olhos voltados para o futuro".