João Lyra é oficializado candidato ao governo de AL O deputado federal João Lyra teve o seu nome homologado na convenção do PTB como candidato ao governo do Estado , nas eleições deste ano. A convenção serviu também para oficializar o nome do deputado Celso Luiz (PMN), presidente da Assembléia Legislativa do Estado, como candidato a vice na chapa da Lyra. O grupo confirmou ainda o deputado federal José Thomaz Nono (PFL), vice-presidente da Câmara, como candidato ao Senado. A convenção contou com a presença do presidente nacional do PTB, Flávio Martinez, Flávio Martinez, e do ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia. O prefeito de Maceió, Cícero Almeida (PTB), e a vice-prefeita Lourdinha Lyra (PFL) também estavam presentes. Ao todo, segundo a assessoria do PTB, 22 deputados, dezenas de vereadores e cerca de 70 dos 102 prefeitos de Alagoas participaram da convenção, realizada no Ginásio do Sesi, no Trapiche da Barra. Além do PTB, do PMN e do PP, a chapa liderada por Lyra tem o apoio informal ("aliança branca") do PFL e do PV. A coligação formada por Lyra lançou 12 candidatos a deputado federal e nove a deputado estadual. Entre os candidatos a deputado federal do grupo estão Benedito de Lira (PP), Cristhiano Mateus (PFL), Marcos Vieira (PFL), Augusto Farias (PTB), Chico Tenório (PMN) e Ildo Rafael (PMN), entre outros, que devem ser confirmados na chapa única até o fim do dia. No palanque, Mares Guia elogiou a atuação de João Lyra como empresário e político. "É bom ressaltar a importância de um empresário bem sucedido e experiente para governar Alagoas", ressaltou o ministro. Em seu discurso, Lyra disse que não vai aceitar o jogo dos derrotados. "Não vamos aceitar a calúnia e a difamação. Vamos fazer uma campanha limpa e de alto nível", disse ele, acrescentando que aceitou a candidatura como um grande desafio.