João Leite é reconduzindo à presidência do PSDB de Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - O deputado estadual João Leite foi reconduzido neste domingo, 17, à presidência do diretório do PSDB de Belo Horizonte afirmando que o País assiste ao "renascimento" do partido. Aliado do senador Aécio Neves (MG), provável candidato tucano na corrida presidencial de 2014, Leite declarou que tem expectativa de surgimento de "novas lideranças" da legenda.

"Estamos acompanhando o renascer de nosso partido, com uma forte militância das mulheres e dos jovens e também com sindicatos e servidores públicos se unindo ao PSDB", disse o parlamentar. E salientou que a legenda precisa "se reconhecer". "Foi o partido que apoiou o presidente Itamar Franco, ajudando a acabar com a inflação, promovendo a estabilidade da economia com a implantação do Plano Real", lembrou. "Temos orgulho dos avanços do governo Fernando Henrique Cardoso, que transformaram o País", completou Leite.

Com o parlamentar foram eleitos também para o biênio 2013/2015 os 102 membros do diretório da capital. As convenções municipais da legenda serão realizadas até o fim do mês. Em 28 de abril, será a vez das convenções estaduais, última etapa antes da convenção nacional do partido, marcada para 19 de maio, que deve eleger Aécio para a presidência da legenda, forma que as principais lideranças tucanas defendem para impulsionar a candidatura presidencial do mineiro.