João Leite é o candidato de Garotinho ao governo de MG O deputado pelo PSB mineiro João Leite Neto disse nesta segunda-feira que aceita o convite feito pelo governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), para que ele seja o representante do partido na disputa pelo governo mineiro nas próximas eleições. Garotinho propôs a candidatura a João Leite baseado em pesquisas que apontam o deputado como o principal nome do PSB entre os possíveis candidatos do partido ao governo de Minas. "Foi uma proposta articulada pelo governador Garotinho que se baseou em algumas pesquisas de opinião, assim como está fazendo no Rio e em São Paulo. Mas, mesmo aceitando, vai depender ainda do andamento dos debates políticos futuros e dos próprios trâmites legais, no caso, as prévias do partido", explicou. O deputado mineiro disputou as últimas eleições municipais como candidato do PSDB. Passou para o segundo turno junto com o prefeito Célio de Castro (PT), que acabou conseguindo a sua reeleição. Após a derrota pela prefeitura de Belo Horizonte, João Leite se transferiu para o seu atual partido, o PSB.