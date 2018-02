João Dória apresenta Skaf a empresários, mas nega voto

O candidato, então, subiu no palanque, onde falou por cerca de 25 minutos, e, ao final, tentou contornar a situação. "Vocês todos convençam o João a mudar seu voto", disse. João Dória, contudo, não poupou o amigo e retrucou logo em seguida. "A minha estima (por Skaf) é a mesma e o voto também".

Após a apresentação inicial, Skaf respondeu perguntas da plateia sobre temas como segurança, transportes, concessões públicas e impostos.

Dentre as perguntas, o candidato foi questionado novamente sobre em quem votaria para presidente. Ele, então, brincou. "Vocês lembram para quem a Marina Silva votou em 2010?".

O público ficou em silêncio e ele explicou que ela votou nulo, mas depois reiterou sua posição de que "vota com o partido", em referência a aliança nacional do PMDB com a candidatura de Dilma.

O público insistiu na pergunta e Skaf disse: "Pode passar para outra pergunta que eu vou dar a mesma resposta".