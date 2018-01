João Almeida é eleito novo líder tucano na Câmara

Politicamente, Nogueira é ligado a Geraldo Alckmin, principal pré-candidato do partido ao governo de São Paulo. Além de unificar a bancada, com sua saída da disputa, Nogueira evitou o risco de um desgaste entre aliados de Serra e de Alckmin. "O partido sairá unificado desse processo", avisou Nogueira antes da votação. "Pelo que vimos na campanha pelo posto, a disputa estava muito equilibrada e poderia haver desgaste com uma votação. A decisão de ter apenas uma candidatura foi boa para todo mundo", avalia o deputado Edson Aparecido (SP).

Veterano de cinco mandatos na Câmara, João Almeida assumirá a liderança a partir de 2010 com o papel de conduzir o maior partido de oposição na Casa justamente num ano de corrida presidencial. Apesar de ser um período no qual o trabalho do Congresso é prejudicado pelo calendário eleitoral, Almeida tentará reverter as críticas de passividade excessiva da oposição na confrontação com o governo. "O trabalho forte de fiscalização do governo tem de ser feito sempre, independentemente de ser um ano eleitoral", diz Almeida.