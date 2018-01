João Alberto assume Conselho de Ética do Senado

Ele rebateu as críticas de ter engavetado os processos nas duas outras vezes em que comandou o conselho. "Eu não engaveto nada, para engavetar tem de ser o plenário do Senado", alegou, repassando para os demais senadores o resultado final dos julgamentos pela quebra do decoro parlamentar.

O senador disse que se considera "equilibrado" e alvo de "muita credibilidade" no comando do conselho. "Nunca açodei nos processos, eu não açodo, mantenho o equilíbrio na minha gestão do conselho", afirmou. Sobre o andamento que dará à representação do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal contra o senador Roberto Requião (PMDB-PR), que arrancou o gravador das mãos de um jornalista, João Alberto disse que só vai se pronunciar depois de conhecer a denúncia.

O Conselho de Ética foi reativado após ficar quase dois anos sem funcionar. No retorno, foi dada como lida a ata da última reunião, realizada em agosto de 2009. O senador Jayme Campos (DEM-MT) foi eleito vice-presidente no lugar do líder do PTB, Gim Argello (DF), inicialmente escolhido, mas que depois disse ter desistido do cargo.

O líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), não quis falar sobre o fato de ocupar uma das vagas de titular do conselho. Alegou que não há "novidade" no fato, uma vez também era membro do órgão nas outras legislaturas.