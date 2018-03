Jô Moraes lidera pesquisa em Belo Horizonte, diz Datafolha

A primeira pesquisa DataFolha encomendada pela TV Globo Minas e pelo jornal Folha de S. Paulo e divulgada nesta quinta-feira, 24, apontou a liderança da candidata Jô Moraes (PCdoB) na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. No entanto, o levantamento demonstrou um alto índice de indecisos, já que quase a metade dos eleitores entrevistados não escolheu candidato. Conheça os candidatos nas principais capitais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Calendário eleitoral das eleições deste ano TSE decide que candidatos com ficha suja podem concorrer De acordo com a pesquisa, se as eleições fossem hoje Jô Morais teria 20% das intenções de voto. Leonardo Quintão (PMDB) vem em segundo lugar com 9%; Márcio Lacerda (PSB) e Vanessa Portugal (PSTU) atingiram 6%; Sérgio Miranda (PDT) 5%; Gustavo Valadares (DEM) 4%; André Alves (PTdoB) 1% e Jorge Periquito (PRTB) 1%. Votos Brancos e Nulos somariam 22% e os que não sabem chegaram a 26%. O candidato Pedro Paulo (PCO) não atingiu 1% das intenções de voto. A pesquisa DataFolha foi realizada nos dias 23 e 24 de julho e entrevistou 829 eleitores em Belo Horizonte. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 47265/2008.