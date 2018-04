Jô Moraes, do PC do B, apóia Quintão O PC do B da deputada Jô Moraes, candidata derrotada no primeiro turno, anunciou ontem apoio a Leonardo Quintão (PMDB) no segundo turno em Belo Horizonte. A decisão anunciada por Jô frustrou a expectativa da campanha de Márcio Lacerda (PSB) - apoiado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo prefeito Fernando Pimentel (PT) - de que a direção nacional do PC do B convencesse o diretório municipal a ficar neutro.