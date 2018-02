'JN' perdeu público, mas ainda é vitrine Foi-se o tempo em que mais da metade do País parava para ver o Jornal Nacional. Dos 60% da audiência de rede que o noticiário abocanhava há 20 anos, mal lhe restam 30%, patamar que hoje, quando alcançado, é motivo de celebração na Globo. Vá lá que o noticiário tenha perdido mais da metade de um eleitorado com foco atualmente dividido entre mais de 100 canais e telas de todos os tamanhos e conteúdos, mas estamos falando de quase um terço do País - na Grande São Paulo, onde a concorrência é mais acirrada, o JN atinge um quarto dos domicílios.