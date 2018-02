Jereissati propõe também fim de mordomias a senadores

As medidas foram definidas em reunião de nove senadores do DEM, PSDB, PDT e PSB. Para que elas não sejam caracterizadas como de um grupo, Jereissati propôs que os outros senadores também assinem o documento para que só depois seja entregue ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

As propostas abrangem ainda a indicação, no prazo de uma semana, de um novo diretor-geral, que deverá ser referendado pelo plenário da Casa, e que ele apresente um plano de reforma administrativa, com "metas de redução de pessoal e suspensão de novas contratações". O grupo de senadores quer também a realização de reunião ordinária mensal para definir pauta de votações para o período seguinte, para "evitar surpresas com o conteúdo das votações".

As propostas foram anunciadas um dia após Sarney fazer um discurso na tribuna sobre acusação de práticas de nepotismo e de outras irregularidades. O peemedebista é acusado de autorizar atos secretos na Mesa Diretora para uma série de contratações, inclusive de parentes, conforme reportagens publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.