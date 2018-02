'Jeito tucano para chegar ao 2º turno foi se agarrar na barra da saia da Marina', afirma dirigente do DEM

Depois de reunião da Comissão Executiva Nacional do Democratas na tarde desta terça-feira, 16, na qual foi descartada por unanimidade a fusão com o PMDB, o presidente interino da sigla, o deputado federal Onyx Lorenzoni, afirmou que "os partidos do Brasil têm de ter compostura, o que o PT está fazendo?". O parlamentar também criticou a postura do PSDB durante a eleição presidencial: "O jeito tucano para chegar ao segundo turno foi se agarrar na barra da saia da Marina Silva (PV)". Para Onyx, "fazer oposição é tão nobre quanto fazer parte do governo". Ele argumentou que o DEM "vai continuar defendendo o que as urnas decidiram".

Em relação à proposta de incorporação do DEM ao PMDB, atribuída ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM) e sua eventual saída do partido, Onyx disse que o prefeito de São Paulo pode ter "uma circunstância especial que se serve para o cenário regional, faz um desserviço em nível nacional. Isso não se encaixa hoje no que representa o DEM".

Questionado se Kassab teria sido enquadrado pela direção do DEM, o deputado salientou que ele "é motivo de orgulho do partido". "O Kassab quer o que todos nós queremos", finalizou.