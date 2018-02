Jefferson vê Copa em TV 'de tubo' de 14 polegadas Torcedor do Botafogo, o ex-deputado federal Roberto Jefferson tem assistido aos jogos da Copa dentro de sua cela individual na Casa de Albergado Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde está preso desde fevereiro. O delator do mensalão vê aos jogos numa TV de 14 polegadas de modelo antigo, pré-tela plana, conhecido como "tubo".