Jefferson vai passar por cirurgia para extrair câncer

BRASÍLIA - Reconduzido na quarta-feira, 18, à presidência nacional do PTB, por aclamação, e pelo quarto mandato consecutivo, o ex-deputado Roberto Jefferson é submetido a exames pré-operatórios no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 20. Com um diagnóstico de câncer na cabeça do pâncreas, em estágio inicial, Jefferson será operado no próximo sábado, 28, no Hospital Bom Samaritano da capital fluminense.

A equipe escalada para a cirurgia é composta pelos médicos José Ribamar Saboia, Alexandre Resende e Áureo Ludovico.

O presidente do PTB disse à Agência Estado que está bastante confiante até pela experiência positiva de sua mãe, dona Neusa, que também passou por cirurgia para tratar problema semelhante e se recuperou muito bem.

Mensalão. Às vésperas do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-deputado disse ao Estado nessa semana que o deputado Arlindo Chinaglia (SP), então líder do governo, o orientou a ficar calado sobre o caso e preservar mandato, em 2005.

Pela proposta, divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo Estado, seria nomeado um "delegado ferrabrás" (faz-de-conta) para o processo aberto na Polícia Federal contra Jefferson, ao qual caberia opinar pelo não indiciamento.