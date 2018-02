Jefferson será submetido a cirurgia para retirar tumor

Assessores que conversaram com Jefferson na tarde desta sexta disseram que o dirigente do PTB está incomodado com o fato de ter de se submeter a uma nova cirurgia, mas otimista. Jefferson lembrou que a mãe, Dona Neuza, passou por problema semelhante de saúde recentemente e agora está recuperada. Segundo os assessores, Jefferson repetiu uma expressão costumeira: "Vamos para a luta."

A operação será feita no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. "Existe um tumor na cabeça do pâncreas, na parte mais perto do duodeno, de cerca de quatro centímetro, e de natureza indefinida. Não sei se é câncer ou se é benigno. Só depois na cirurgia saberemos. Mas há necessidade absoluta de retirada do tumor, por não sabermos se é benigno ou maligno", disse nesta sexta o cirurgião Ribamar Azevedo, que comandará a cirurgia.

Segundo o cirurgião, Jefferson passará nos próximos dias para uma série de exames para avaliar as condições físicas e nutricionais. O fato de Jefferson ter se submetido, em 2000, a uma cirurgia de redução de estômago requer cuidados especiais, já que a cirurgia acontecerá em região próxima. "É uma cirurgia complexa, mas ele tem condições de superar", afirmou Ribamar.

As suspeitas de que Jefferson, que é diabético, poderia ter algum problema começaram com exames rotineiros de sangue, que indicavam altas taxas de açúcar, apesar da dieta alimentar permanente seguida pelo ex-deputado.

A assessoria de imprensa do PTB informou que Jefferson fez uma ressonância magnética na sexta-feira passada e o resultado indicou a presença do tumor. Na quinta-feira seguinte o ex-deputado teve a primeira consulta com o cirurgião. Jefferson acaba de ser reconduzido à presidência do PTB, por mais três anos.