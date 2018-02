Jefferson será operado devido a tumor no pâncreas O presidente do PTB e deputado cassado Roberto Jefferson (RJ), autor da denúncia do mensalão e réu do processo que começa a ser julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 2 de agosto, será submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas no próximo dia 28. A operação será feita no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio.