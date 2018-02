Jefferson se diz insatisfeito com decisão do Supremo

RIO - O ex-deputado Roberto Jefferson comentou em um texto no blog a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a execução das penas dos condenados por envolvimento no mensalão. Sob o título "Nem tudo está perdido", publicado às 9h56 desta quinta-feira, 14, o delator do esquema manifestou sua insatisfação pela determinação de sua prisão, mas se disse confortado com a crença de que a política "pode ser melhor".

"Há oito anos denunciei ao País o maior escândalo que jamais presenciei no Planalto Central desde que me tornei deputado. Tudo realizado por quem, por décadas, apontou o dedo para muitos, acusando-os de corruptos, dando início à nefasta judicialização da política brasileira", escreveu.

Jefferson foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão e multa de R$ 720 mil, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A defesa esperava reduzir a pena pelo fato de o ex-deputado ter denunciado o escândalo, em 2005, mas o recurso foi rejeitado. Ainda não há data para as prisões ocorrerem.

Não (tenho arrependimentos), tudo certo. Não me regozijo, sou um réu condenado como todos os outros, vamos aguardar que se cumpra o destino. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) November 14, 2013

"Fui cassado e tive meus direitos suspensos por 10 anos; ontem, a Corte Suprema do meu país decretou minha prisão. Estou satisfeito com a decisão? Mentiria se dissesse que sim; conforta-me, porém, a crença de que a política brasileira, daqui para a frente, pode ser melhor", completou Jefferson.

Pouco depois, em seu perfil no Twitter, o ex-deputado disse estar "tudo certo" e que aguardará o "destino." "Não (tenho arrependimentos), tudo certo. Não me regozijo, sou um réu condenado como todos os outros, vamos aguardar que se cumpra o destino", escreveu. Segundo sua assessoria, Jefferson está em Comendador Levy Gasparian, município da Região Serrana do Rio onde tem casa.