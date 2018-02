Jefferson recorre de condenação por esquema do mensalão Delator do mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson recorreu nesta quinta-feira, 02, ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão que o condenou por participação no esquema. Assim como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, que recorreu na quarta-feira, 01, Jefferson quer que seja escolhido um novo relator para o processo. O relator original, Joaquim Barbosa, assumiu em novembro a presidência do STF.