Jefferson passa por exames por ordem do STF e diz ter expectativa 'zero'

RIO - O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), delator do mensalão, passou por exames na manhã desta quarta-feira, 4, no Instituto Nacional do Câncer (Inca) no Santo Cristo, zona portuária do Rio de Janeiro. Por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, Jefferson foi submetido a uma perícia por uma junta de médicos oncologistas. Ao chegar ao hospital, foi indagado sobre sua expectativa em relação à perícia e disse apenas uma palavra: "Zero". Na entrada e na saída, o ex-deputado não concedeu entrevistas.

O resultado do exame será usado pelo ministro Joaquim Barbosa para decidir sobre o pedido de prisão domiciliar feito por Jefferson, condenado a sete anos e 14 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. No ano passado, ele foi operado para retirada de um tumor no pâncreas. De acordo com a solicitação feita por Barbosa, o ex-deputado deveria levar ao Inca exames realizados antes e depois da cirurgia.

O ex-deputado chegou acompanhado da mulher, Ana Lúcia. Na entrada do hospital, um homem que passava pelo local declarou: "Olha o Lalau chegando!". O advogado de Jefferson, Marcos Pedreira Pinheiro de Lemos, havia chegado pouco antes, e levava a intimação de Barbosa na mão. Ele também não quis dar entrevista. Pouco depois, chegou à unidade do Inca a filha do ex-deputado e secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida no município do Rio, Cristiane Brasil.

Mais tarde, Jefferson publicou nota em seu blog em que pediu desculpas à imprensa pelo silêncio e afirmou ter seguido orientações de seu advogado. "Compreendo a dificuldade de vocês, mas, agora, é o melhor que posso fazer por mim. O que tinha que fazer pelo bem do Brasil, eu já fiz. Volto a falar com vocês assim que puder."

O cirurgião Rafael Albagli, especialista em cirurgia abdômino-pélvica, e os oncologistas Carlos José Andrade e Cristiano Guedes Duque serão responsáveis por elaborar um laudo indicando se Jefferson tem condições de cumprir pena no presídio ou se deverá ser encaminhado à prisão domiciliar ou hospitalar.

O Inca informou que o laudo sairá nesta quinta-feira, 5, e seguirá para o STF. Segundo o instituto, nesta manhã foi feita uma avaliação clínica e nesta tarde serão analisados os exames apresentados pelo ex-deputado.