Jefferson diz que vai esperar pela PF em casa, no RJ O presidente nacional do PTB, Benito Gama, visitou nesta quarta-feira, 20, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que aguarda em sua casa, na cidade fluminense de Comendador Levy Gasparian, ordem de prisão em função de seu envolvimento no esquema do mensalão. "Ele está muito consciente, embora ansioso. Qualquer que seja a decisão do Supremo, ela será respeitada sem apelo a nenhuma outra corte", disse Gama.