Jefferson diz que joga 'momento mais difícil da vida' Após dois dias sem falar com a imprensa, o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), delator do mensalão e condenado a sete anos e 14 dias de prisão pelo esquema, disse, por volta do meio-dia desta quarta-feira, 20, que está "jogando o momento mais difícil da vida".