Jefferson diz em nota que 'agiu pelo bem do Brasil' Depois de passar por exames no Instituto Nacional do Câncer (Inca), o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), delator do esquema do mensalão, afirmou, em nota, que agiu "pelo bem do Brasil". O parlamentar cassado pediu desculpas à imprensa por ter mantido silêncio, na manhã desta quarta-feira, segundo ele por recomendação do advogado.