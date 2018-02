Jefferson defende concessão de aposentadoria a Genoino

Condenado a sete anos e 14 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ele afirmou inclusive que se ainda estivesse exercendo a presidência do PTB, recomendaria às bancadas no Congresso que votassem a favor da aposentadoria, já que Genoino está doente e já possui o tempo de atividade exigido para requerer o benefício.

Jefferson comentou ainda sua própria situação, à espera da expedição do mandado de prisão. O ex-deputado disse que a agonia está se prolongando e afirmou que conversará com seu advogado sobre como proceder no caso de o documento ser emitido logo. A tendência, porém, é de que ele se apresente no Rio de Janeiro assim que o pedido de prisão seja formalizado.

"Estou cansado. A expectativa mina a nossa resistência. Se sair mandado, vou me apresentar, mas ainda estou esperando por meu advogado", afirmou. Jefferson está há cerca de dez dias na residência de sua família em Levy Gasparian (RJ), cidade a 140 quilômetros da capital fluminense, na divisa com Minas Gerais.

Ele tem ainda uma propriedade na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mas optou pela tranquilidade do interior do Estado para aguardar a execução das penas relativas ao mensalão.