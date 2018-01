Jardim deixa secretaria e vira assessor O Diário Oficial da União desta quarta-feira traz ato da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, no qual exonera do cargo o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Francisco Sérgio Jardim. No mesmo ato, a ministra nomeia Jardim para o cargo de Assessor Especial do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho.