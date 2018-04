Jardim Ângela tenta entender por que o vento mudou

O vento que rasga a Avenida M?Boi Mirim, Jardim Ângela, zona sul, chacoalhava as bandeirinhas já sem valor da candidata derrotada Marta Suplicy (PT). Os petistas, que sempre dominaram a região, não as retiram ainda inconformados com a vitória de Gilberto Kassab (DEM). Comemorava, discretamente, o comerciante Jaílton Evangelista Santos, de 54 anos. "O kassabista", na visão dos vizinhos. "Ele ganhou meu voto pela sinceridade. E pela limpeza que fez na cidade. Aqui, todos os equipamentos que eu vejo funcionam. É por isso", argumentou sem alarde, para não chamar a atenção dos ainda amargurados. Foi com a ajuda de Jaílton e de outros 20 mil eleitores que Kassab virou o jogo na zona eleitoral da Capela do Socorro, antigo reduto da adversária. Fato que a série histórica mostrava tão improvável. Em 2000, Marta bateu o então candidato Paulo Maluf (PP) por ampla vantagem. Quatro anos depois, mesmo sem vencer a disputa, permaneceu à frente de José Serra (PSDB). No primeiro turno deste ano, Marta superou Kassab por 10 pontos porcentuais. No segundo, perdeu de virada - 51% a 49% - e os eleitores não sabem dizer exatamente o porquê. Segundo os que votaram em Marta, o problema foi a adesão dos evangélicos à candidatura de Kassab. Outros que votaram no atual prefeito põem a culpa nas taxas impostas por Marta, "que complicaram a vida". O que todos concordam é que as ações da prefeitura na região tiveram impacto no voto. De abril a agosto deste ano, Kassab inaugurou o Hospital do M?Boi Mirim, duas unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs), dois Centros Educacionais Unificados (CEUs), dois telecentros e um parque. Participou ainda, ao lado de Serra, da inauguração de duas novas estações de trem e do lançamento do Programa de Recuperação de Mananciais, com R$ 1 bilhão para urbanização de favelas. As obras começaram no fim de junho. "Foi puro uso da máquina", avaliou o professor Francisco dos Santos, 43 anos, eleitor de Marta. "Ele foi é corajoso", explicou Kléber Barbosa, 25 anos, que votou em Kassab. "Além de tudo isso, peitou os caras dos outdoors."