Jarbas volta à tribuna, se diz espionado e cobra Sarney O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) voltou ontem à tribuna para denunciar uma devassa que estaria sendo feita contra ele por espiões e acusar o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), de distorcer suas declarações. Jarbas disse que "em momento algum" declarou ter denunciado à revista Veja uma investigação contratada por integrantes do PMDB. Ele também se disse surpreso com a agilidade de Sarney em acionar o Ministério Público e o Ministério da Justiça para apurar suas denúncias e o desafiou a investigar outros episódios de "arapongagem". E citou a espionagem que teria ocorrido em Goiânia contra Marconi Perillo (PSDB-GO) e Demóstenes Torres (DEM-GO), supostamente a mando do atual líder do PMDB, Renan Calheiros (AL). Renan reagiu: "O caso já foi investigado e todos os envolvidos negaram."