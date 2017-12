Jarbas Vasconcelos destaca progresso da Bahia com ACM "O desaparecimento de Antonio Carlos Magalhães deixa um vácuo na política brasileira", reagiu o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), ao frisar a "liderança incontestável" de ACM, "reconhecida até pelos seus críticos", diz senador. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "A história do desenvolvimento da Bahia se divide entre antes e depois da ascensão do grupo de Antonio Carlos", frisou o senador ao destacar "o grande espírito público" de ACM e a sua importância na formação de quadros políticos e de gestores públicos.