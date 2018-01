Jarbas Vasconcelos critica atitude de Garotinho A iniciativa do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), de recorrer à Justiça para reduzir os pagamentos mensais da dívida refinanciada com a União, alegando prejuízos com a crise de energia, está merecendo reparos até dos próprios colegas. Diante da liminar concedida a Garotinho pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos (PMDB), garantiu que não repetirá o socialista e, depois de lembrar que o Brasil é uma federação, criticou a atitude isolada do governador fluminense. "Ele deveria ter procurado os demais governadores para discutir este assunto, porque no sistema é federativo decisões como esta devem ser tomadas em conjunto", disse Jarbas, salientando que a renegociação feita implicou um pacto de governadores ainda no início do primeiro governo Fernando Henrique. Vasconcelos diz que seu Estado também tem dificuldades para pagar a dívida, mas reconhece que a renegociação foi "altamente vantajosa" para Pernambuco. "E o Rio negociou até com mais vantagens, por conta dos royalties que recebe", pondera. Jarbas Vasconcelos diz que está muito à vontade para elogiar os termos da renegociação sobretudo porque os acertos foram feitos por seu antecessor, Miguel Arraes (PSB). "Foi um processo penoso de negociação, esticando para 30 anos o prazo de pagamento a juros anuais de 6%", conta Jarbas. Por isto mesmo, ele afirma que, se tiver que rediscutir este assunto com o governo federal o fará pelo diálogo, ouvindo os colegas governadores e procurando o presidente Fernando Henrique Cardoso. "Se eu tiver que mexer nisto, não será pela via judicial", insiste. Ele acredita que a liminar concedida pelo Supremo acabará revogada, até porque está baseada em argumentos mais políticos do que jurídicos.