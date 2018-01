Jarbas tenta atrair apoio do PPB a Serra O governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos (PMDB), iniciou hoje em Recife as articulações para tentar atrair o apoio do PPB à pré-candidatura à presidência do ministro da Saúde, José Serra, do PSDB. O vice-presidente nacional do PPB em exercício, Pedro Corrêa (PPB-PE), confirmou, em entrevista coletiva após reunião com o governador, que o partido aceita abrir mão da candidatura própria (que tem como pré-candidato o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes) para fortalecer um candidato único da aliança nacional. Apesar de não afirmar textualmente o apoio ao ministro Serra, Corrêa confirmou o avanço das conversas entre o PPB e o PSDB. "Nossas conversas com o PSDB estão bem mais avançadas que com o PFL. Até o momento não fomos procurados pela governadora Roseana Sarney (PFL-MA). Em contrapartida, tivemos vários encontros com o ministro Serra", disse. Cauteloso, Jarbas prefere aguardar a decisão final do partido antes de comemorar. "O PPB tem as mesmas preocupações que nós, mas só após uma decisão geral do partido podemos ter mais definições", afirmou. No próximo dia 19, Corrêa defenderá, na executiva nacional do PPB, durante reunião em Brasília, o engajamento do partido na campanha por um candidato único. A possibilidade do surgimento de uma dissidência interna, encabeçada pelo ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf (PPB-SP), segundo Corrêa, já está sendo esperada pelo partido. "Respeitamos a opinião de Maluf, mas o entendimento dele não pode se sobrepor ao entendimento do partido. Se ele decidir polemizar, estaremos prontos para contornar qualquer situação", afirmou. Uma das propostas apresentadas por Maluf é a ausência de apoio da executiva nacional do PPB às eleições presidenciais. Dessa forma, as executivas estaduais estariam livres para compor com qualquer legenda nos estados. Nacionalmente, 70% dos 27 diretórios estaduais do PPB estão coligados com o PSDB e o PMDB para as eleições estaduais. Apenas nos estados do Piauí e Bahia existe composição com o PFL.